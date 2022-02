Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI A Roma PER LA CHIUSURA A SEGUITO DI UNA FUGA DI GAS DI VIA LAURENTINA, TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI LEVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO FORTI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DI ZONA CODE SULLA LAURENTINA A PARTIRE DA VIA ACHILLE CAMPANILE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ALTRE CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA E VIA DI TOR PAGNOTTA RISPETTIVAMENTE DA VIA ITALO CALVINO E DA VIA DELLA CECCHIGNOLA RICADUTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LAURENTINA E IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE DA TOR DE’ CENCI AL RACCORDO E IN USCITA, CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DEL 9 FEBBRAIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI APER LA CHIUSURA A SEGUITO DI UNA FUGA DI GAS DI VIA LAURENTINA, TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI LEVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO FORTI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DI ZONA CODE SULLA LAURENTINA A PARTIRE DA VIA ACHILLE CAMPANILE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ALTRE CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA E VIA DI TOR PAGNOTTA RISPETTIVAMENTE DA VIA ITALO CALVINO E DA VIA DELLA CECCHIGNOLA RICADUTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LAURENTINA E IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE DA TOR DE’ CENCI AL RACCORDO E IN USCITA, CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL ...

