Sulle diseguaglianze i governi hanno più colpe dei mercati

La lotta alle diseguaglianze è stato uno dei temi centrali del discorso d'introduzione del secondo settennato del presidente Sergio Mattarella. "Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita", ha spiegato, "sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita". Per questo motivo, Mattarella ha chiesto l'impegno di tutti a "rimuovere gli ostacoli". Un invito che i grandi elettori hanno accolto senza esitazioni. L'applauso che ha segnato questo passaggio è stato, infatti, uno dei più lunghi. Il compito è certamente arduo. La società italiana è caratterizzata da profonde disparità territoriali, generazionali e di genere che l'attuale crisi non ha fatto altro che acuire. Queste disparità, tuttavia, non sono inevitabili. Al contrario. Sono il risultato di precise decisioni politiche. La letteratura in questo ambito è ...

Vico Equense: richiesti i finanziamenti per il Progetto Aequa Smart Coast ...innescare processi di rivitalizzazione economico - sociale finalizzati a ridurre le diseguaglianze ... attraverso interventi di sostituzione del sistema di illuminazione sulle strade di connessione tra ...

