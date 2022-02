Silvia Toffanin sbarca a Striscia la Notizia al posto di Enzo Iacchetti, è la nuova d’Urso? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il troppo stroppia dice un vecchio detto e il fatto che Silvia Toffanin adesso sia un po’ ovunque inizia a causare una serie di polemiche e commenti poco positivi. Tutti gli altri, però, saranno lieti di sapere che la conduttrice sbarcherà anche a Striscia la Notizia occupando anche un altro spazio durante la settimana e non limitandosi solo al sabato e alla domenica, almeno per qualche giorno. Chi ha seguito il tg satirico sa bene che Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid e per questo ha lasciato la conduzione del programma seguito a ruota dal collega Ezio Greggio che ha osservato un periodo di quarantena e di controlli. A quanto pare, però, Iacchetti sarà presto sostituito dietro il bancone di Striscia la Notizia visto che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il troppo stroppia dice un vecchio detto e il fatto cheadesso sia un po’ ovunque inizia a causare una serie di polemiche e commenti poco positivi. Tutti gli altri, però, saranno lieti di sapere che la conduttrice sbarcherà anche alaoccupando anche un altro spazio durante la settimana e non limitandosi solo al sabato e alla domenica, almeno per qualche giorno. Chi ha seguito il tg satirico sa bene cheè risultato positivo al Covid e per questo ha lasciato la conduzione del programma seguito a ruota dal collega Ezio Greggio che ha osservato un periodo di quarantena e di controlli. A quanto pare, però,sarà presto sostituito dietro il bancone dilavisto che ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - davidemaggio : ?????? Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia la Notizia ?????? - ohcoldcoffee : RT @azzurropuffo: Per me è Silvia Toffanin piena di Alex Belli ?? #GFVIP #Verissimo - Alessia061 : RT @azzurropuffo: Per me è Silvia Toffanin piena di Alex Belli ?? #GFVIP #Verissimo - choosemelouis : RT @azzurropuffo: Per me è Silvia Toffanin piena di Alex Belli ?? #GFVIP #Verissimo -