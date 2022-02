Short track | scandalosa squalifica per Pietro Sighel Contatto inesistente

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è statoto in maniera decisamente discutibile in occasione dei quarti di finale dei 1500 metri, gara in programma alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro ha interpretato al meglio la gara e ha chiuso al secondo spalle, attaccato al sudcoreano Lee Juneseo. Subito dopo aver tagliato la linea del traguardo, però, il nostro portacolori è statoto. Lo possiamo dire senza mezzi termini: la misura presa appare troppo dura e si fatica a comprendere dove fosse la scorrettezza., Pechino 2022: Yuri Confortola in semifinale nei 1500 metri,toe caduta per Spechenhauser Ad essere sanzionato è stato un sorpasso operato ai danni del belga Stijn Delmet. Sotto i riflettori un presunto ...

Eurosport_IT : FONTANA LEGGENDARIA ???? Rivivi lo splendido oro nello short track dell'azzurra che vale la 10a medaglia olimpica de… - Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - teoL99 : Short track. Finale. 10 partecipanti invece che 6. Confortola presente. Direi che ci sono tutte le carte in regola… - _adancingqueen_ : Sto sviluppando dell'odio verso lo short track -

Arianna Fontana ha vinto la sua batteria e si e' qualificata ai quarti di finale nei 1000 metri delloai Giochi invernali di Pechino 2022, specialita' in cui e' bronzo olimpico in carica. La 31enne valtellinese si e' imposta in 1'30"07 davanti alla giapponese Yuki Kikuchi. La seconda ..., Yuri Confortola è in semifinale 1.500 metri, mentre Arianna Fontana è ai quarti di finale nei 100 metri. Italiani in gara oggi 9 febbraio. Orari e programma Italia da sogno, Norvegia ...Pietro Sighel è stato squalificato in maniera decisamente discutibile in occasione dei quarti di finale dei 1500 metri, gara in programma alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurro ha interpr ...Pechino 2022 - Tornano in pista gli azzurri dello short track. La Fontana ha le batterie dei 1000 metri e poi la staffetta 3000 metri femminili.