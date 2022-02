Short track, Pechino 2022: Yuri Confortola è decimo nella Finale A dei 1500 metri, oro a Hwang Dae-heon (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ stata una Finale A molto particolare quella dei 1500 metri maschili dello Short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). 10 atleti per tre posti sul podio in un’anomala disposizione quasi da griglia di partenza di un GP d’automobilismo. Ci ha provato Yuri Confortola a giocare la carta a sorpresa e di partire forte, ma il suo tentativo è stato fin da subito riassorbito dai più forti. L’azione, di contro, dell’italiano è andata via via scemando e la decima piazza in 2:12.384 parla chiaro. Il nostro portacolori ha dato fondo a tutte le sue energie, ma nel momento in cui i rivali hanno accelerato sono mancate chiaramente le gambe. E’ stato il coreano Hwang Dae-heon a imporsi quindi in maniera autorevole, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ stata unaA molto particolare quella deimaschili delloin queste Olimpiadi Invernali di(Cina). 10 atleti per tre posti sul podio in un’anomala disposizione quasi da griglia di partenza di un GP d’automobilismo. Ci ha provatoa giocare la carta a sorpresa e di partire forte, ma il suo tentativo è stato fin da subito riassorbito dai più forti. L’azione, di contro, dell’italiano è andata via via scemando e la decima piazza in 2:12.384 parla chiaro. Il nostro portacolori ha dato fondo a tutte le sue energie, ma nel momento in cui i rivali hanno accelerato sono mancate chiaramente le gambe. E’ stato il coreanoDae-a imporsi quindi in maniera autorevole, ...

Advertising

Eurosport_IT : FONTANA LEGGENDARIA ???? Rivivi lo splendido oro nello short track dell'azzurra che vale la 10a medaglia olimpica de… - Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - sportface2016 : #Beijing2022, #ShortTrack: #Confortola chiude ultimo in finale, #Fontana avanza nei 1000m, la staffetta femminile m… - OA_Sport : #SHORTTRACK Yuri Confortola conclude in decima posizione la Finale A dei 1500 metri, l'oro è andato al coreano Hwan… -