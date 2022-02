Short track, Pechino 2022: la cinese Fan Kexin fa cadere l’avversaria con un cinesino – VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Episodio davvero clamoroso durante i quarti di finale dei 500 metri femminili di Short track, la gara che ha regalato la medaglia d’oro ad Arianna Fontana alle Olimpiadi di Pechino 2022. La cinese Fan Kexin, una delle possibili favorite, ha messo fuori dai giochi la canadese Charles con una mossa davvero mai vista: la padrona di casa, infatti, ha toccato un cinesino e lo ha lanciato verso i pattini della nordamericana che non ha potuto fare altro che cadere. Lo avrà fatto apposta? Una mossa comunque in ogni cosa che non ha portato a nessun vantaggio, visto che anche Fan Kexin è caduta. Qui di seguito il VIDEO. VIDEO FAN Kexin FA cadere AVVERSARIA CON ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Episodio davvero clamoroso durante i quarti di finale dei 500 metri femminili di, la gara che ha regalato la medaglia d’oro ad Arianna Fontana alle Olimpiadi di. LaFan, una delle possibili favorite, ha messo fuori dai giochi la canadese Charles con una mossa davvero mai vista: la padrona di casa, infatti, ha toccato une lo ha lanciato verso i pattini della nordamericana che non ha potuto fare altro che. Lo avrà fatto apposta? Una mossa comunque in ogni cosa che non ha portato a nessun vantaggio, visto che anche Fanè caduta. Qui di seguito ilFANFAAVVERSARIA CON ...

