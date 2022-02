Russia, Cina e Stati Uniti. Un triangolo che passa anche per l’Ucraina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il pericoloso gioco tra Stati Uniti, Nato e Russia per l’Ucraina, non deve essere letto esclusivamente come una questione europea, ma globale. Esiste infatti un terzo attore che, sebbene non palesemente implicato nella questione, ha in realtà dei legami fondamentali con due di questi protagonisti: la Cina. Pechino, che ha abbracciato Mosca dopo che questa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il pericoloso gioco tra, Nato eper, non deve essere letto esclusivamente come una questione europea, ma globale. Esiste infatti un terzo attore che, sebbene non palesemente implicato nella questione, ha in realtà dei legami fondamentali con due di questi protagonisti: la. Pechino, che ha abbracciato Mosca dopo che questa InsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : In occasione dell'incontro a Pechino tra Vladimir Putin e Xi Jinping, Cina e Russia hanno firmato una dichiarazione… - GiusPecoraro : RT @Frances59546252: Un avvocato che non sa scrivere uno statuto può amministrare un condomino? E se per puro caso si trova a governare cos… - CarlaGhizzani : RT @Frances59546252: Un avvocato che non sa scrivere uno statuto può amministrare un condomino? E se per puro caso si trova a governare cos… - Gabriel35114307 : @GiulioTerzi @GlobalCRL La storia di un possibile dispiegamento di difese aere Americane in Ucraina andasse in port… - Pomp_c : @StaseraItalia @Giulio_Tremonti Aumentano le materie prime perché la Cina ha costruito il gasdotto con la Russia? -