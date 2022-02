Oscar, Sorrentino: “Felicissimo per la nomination” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Per me è già una grande vittoria” L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Per me è già una grande vittoria” L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Oscar: c'è la nomination per 'È stata la mano di Dio' di Sorrentino come miglior film internazionale. Enric… - ViteAnto : RT @SiciliaPreziosa: #ÈstatalamanodiDio ottiene la candidatura agli #Oscar come miglior film internazionale. L'ultimo film di #PaoloSorrent… - CostanzaBattis1 : RT @meb: Che bella notizia: “È stata la mano di Dio” di Paolo #Sorrentino è candidato agli Oscar come miglior film internazionale! Forza Pa… -