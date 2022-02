Lo sconcertante Cspi sugli esami di stato Caro Bianchi | resista

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le ripercussioni sociali della crisi sanitaria possono essere estremamente gravi, soprattutto nel campo scolastico. Occorre dosare con prudenza il ritorno alla normalità: nell’insegnamento, nella valutazione quotidiana degli studenti, neglifinali. Su questo criterio generale, vi è un ampio consenso. Ma su come esso debba essere realizzato vi sono due visioni contrapposte. Da un lato, nelle ordinanze volte a disciplinare glidiconclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico in corso, il ministroha preso posizione a favore del ripristino delle prove scritte, relativamente all’italiano o un’altra lingua e alla matematica. Dall’altro lato, nel formulare il parere sull’ordinanza, il Consiglio superiore della Pubblica istruzione ha espresso dissenso rispetto alla ...