LIVE Snowboardcross | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | oro Jacobellis Moioli esce in semifinale e cade nella Small Final

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.53 Lindsey, a 36 anni ed alla sua quinta Olimpiade, è riuscita a conquistare l’agognato oro: ricordate a Torino 2006? Cadde nele quando era praticamente già certa di aver vinto. L’amarezza però è enorme, perché Michelaera superiore alla statunitense. 8.52, Trespeuch, Odine: questo è il podio. Primo oro per gli Stati Uniti in questa Olimpiade. 8.50 Ora lae per l’oro con, Odine, Trespeuch e Brockhoff. 8.49 Michelasi rialza, alza la mano e saluta. Cammina sulle sue gambe, lesangue dal naso. Che giornataccia. Speriamo possa riscattarsi sabatogara a coppie. 8.46 Pereira de Sousa vince la ...

... big air maschile per lo sci freestyle, slalom femminile per lo sci alpino,... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di godere di ...03.30 Buongiorno e bentrovati alla direttatestuale della gara difemminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi quattro azzurre cercheranno la gloria lungo i vari ...03.30 Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della gara di snowboardcross femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi quattro azzurre cercheranno la gloria lungo i vari ...Dopo un avvio show nello snowboardcross per Michela Moioli è grande la delusione nella gara di cross alle Olimpiadi di Pechino. La portabandiera italiana è stata infatti eliminata in semifinale: dopo ...