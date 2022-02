Ikone deve prendersi la Fiorentina Intanto Italiano lo carica | 'Deve fare meglio meglio di Platinì'

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Italiano: “Ikoné? Stiamo cercando di inserirlo, deve ambientarsi” #Fiorentina #Vlahovic… - CalcioOggi : Fiorentina, Italiano in conferenza: 'Ikonè deve inserirsi. Rigorista? Ecco la situazione' - Fantacalcio ® - TuttoFanta : ??#FIORENTINA, le parole di Italiano: ?'#Ikonè stiamo cercando di inserirlo. Deve solamente cambiare il suo modo di… - Fantacalcio : Fiorentina, Italiano in conferenza: 'Ikonè deve inserirsi. Rigorista? Ecco la situazione' - PierpaoloSecchi : RT @firenzeviola_it: BASTA SFASCIARE TUTTO, BASTA VLAHOVIC. DOPO COMMISSO SONO COMINCIATI GLI ATTACCHI A ITALIANO. FASE DIFENSIVA DA MIGLIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ikone deve

Calciomercato.com

Platini ci mise 5 mesi, luimetterci un po' meno. Castrovilli sta bene, a centrocampo ci sono tanti giocatori bravi come lui. Ci sta di partire dalla panchina o dall'inizio, se si convince che ...Bruciante quella dell'Atalanta che, battuta a Bergamo dal Cagliari , ha temporaneamente abbandonato il quarto posto e dunque non andrebbe in Champions League, pur serecuperare una partita. ...Siamo cercando di inserirlo. A Napoli, con gli spazi aperti, si è espresso bene. Deve solamente cambiare il suo modo di pensare, ma questo è accaduto per tutti già a Moena, serve adattamento con i ...IKONE - “Un ragazzo di qualità, un esterno abituato a giocare in un’ altra maniera, Ci vuole tempo e adattamento, deve solo assimilare meccanismi e concetti perché ha grandi qualità. Stiamo cercando ...