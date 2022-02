Gigio Donnarumma massacrato dopo l'intervista: "Povero cocco, chi credi di commuovere?", il vip che apre il fuoco (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sta facendo molto discutere l'intervista che Gianluigi Donnarumma ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport , apparendo anche risentito per il fatto che il Milan , dopo aver sperato invano di rinnovargli il contratto, gli avesse comunicato a primavera inoltrata l'ingaggio di un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sta facendo molto discutere l'che Gianluigiha rilasciato alla Gazzetta dello Sport , apparendo anche risentito per il fatto che il Milan ,aver sperato invano di rinnovargli il contratto, gli avesse comunicato a primavera inoltrata l'ingaggio di un nuovo ...

Marilina851 : RT @Il_coniglio: Foto di Gigio #Donnarumma che va a consolarsi dopo la telefonata con il #Milan - Luca_Milello : RT @PresMoratti: #Donnarumma : “l’ultima chiamata che ho ricevuto dal Milan era per dirmi che c’era un nuovo portiere” Caro Gigio, second… - Matteo71021942 : Caro #Donnarumma è inutile mistificare la realtà adesso, tanto qui tutti ti abbiamo dimenticato in un amen. Fuori d… - Marilina851 : RT @FedePerForza: #Milan #Donnarumma Esaltante come in 6 mesi di campionato si sia ribaltato il rapporto di forza. Prima era “vado via per… - luca74alba : RT @dino_andreani: La telefonata della società a Donnarumma 'Pronto Gigio? Damm a trà. Sont il portineè de Milanell. El sciur Maldini al di… -