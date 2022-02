Fusione nucleare | traguardo storico | generata quantità record di energia con un test europeo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuovoper l’prodotta dalla: presso l’impiantoJet (Joint European Torus) sono stati prodotti 59 megajoule di, un cifra che quasi triplica il precedente risultato ottenuto nel 1997. L’esperimento, gestito dal consorzio Eurofusion, vede la partecipazione dell’italiana Enea e mira a raggiungere l’obiettivo di un’sicura, efficiente e a basso impatto ambientale. IldellaIl Joint European Torus è il più grande e potente dispositivo al mondo della serie “tokamak”. Questo tipo di macchine è in grado di raggiungere temperature 10 volte più alte di quelle presenti nel centro del Sole. Temperature così alte innescano ...

Il JET è in grado di generare plasmi che raggiungono temperature di 150 milioni di gradi Celsius, 10 volte la temperatura al centro del Sole; è il punto di riferimento di ITER, il progetto ...