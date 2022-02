F1, i piloti non si inginocchieranno più prima del via contro il razzismo. Domenicali: “Spazio ad azioni concrete” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La stagione 2022 di F1 è ormai alle porte e i cambiamenti sono molti. Un’annata in cui la rivoluzione tecnica prenderà veramente forma: monoposto molto diverse da quelle dell’anno passato, con gomme da 18 pollici, e tanti aspetti che i team potranno comprendere a pieno in corso d’opera. In un contesto in evoluzione da segnalare che i piloti non manifesteranno più prima del via contro il razzismo. Il gesto, promosso soprattutto da Lewis Hamilton, non sarà replicato per il campionato 2022. Il CEO di F1 Stefano Domenicali ha annunciato infatti un programma quinquennale che prevede l’inserimento di studenti, appartenenti a gruppi sottorappresentati, nelle principali Università italiane e del Regno Unito per dare un segnale concreto di inclusione sociale e culturale. “Credo che fosse arrivato il momento di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La stagione 2022 di F1 è ormai alle porte e i cambiamenti sono molti. Un’annata in cui la rivoluzione tecnica prenderà veramente forma: monoposto molto diverse da quelle dell’anno passato, con gomme da 18 pollici, e tanti aspetti che i team potranno comprendere a pieno in corso d’opera. In un contesto in evoluzione da segnalare che inon manifesteranno piùdel viail. Il gesto, promosso soprattutto da Lewis Hamilton, non sarà replicato per il campionato 2022. Il CEO di F1 Stefanoha annunciato infatti un programma quinquennale che prevede l’inserimento di studenti, appartenenti a gruppi sottorappresentati, nelle principali Università italiane e del Regno Unito per dare un segnale concreto di inclusione sociale e culturale. “Credo che fosse arrivato il momento di ...

