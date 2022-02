Emma Marrone e il body shaming: “Vestitevi come volete” – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La cantante replica al commento di un giornalista L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La cantante replica al commento di un giornalista L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Tg3web : 'Ragazze siate orgogliose del vostro corpo'. Emma Marrone replica così al giudizio di un giornalista che ne critica… - Corriere : «Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete». «Buongiorno a tutti dal Medioevo» - Cosmopolitan_IT : Emma Marrone su Instagram: «Amate il vostro corpo, mostratelo e non fatevi dire come vestirvi» - _armsofrain : RT @LaSimo70898880: Mi fa tanta tenerezza un uomo che, dopo aver detto una cazzata, non sa gestire la replica di una donna e cerca di rigir… - DoubleM2428 : RT @Cosmopolitan_IT: Emma Marrone su Instagram: «Amate il vostro corpo, mostratelo e non fatevi dire come vestirvi» -