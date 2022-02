E’ bufera dopo Sanremo, Mahmood e Blanco si separano, Le parole che hanno deluso tutti “Non voglio più vederlo”. Cos’è successo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mahmood e Blanco si separano dopo aver vinto il Festival di Sanremo. Di sicuro sono stati loro i vincitori assoluti della 72edizione della kermesse tra canzoni italiane. Bastava fare un giro sui social per capire che il singolo presentato, Brividi, è entrato sin dal primo momento nel cuore degli italiani. Del resto, il testo è bene al passo con i tempi. Un inno all’amore libero, senza generi, un argomento che interessa tantissimo le nuove generazioni. Messi da parte i tabù del passato, sempre più persone hanno trovato il coraggio di fare outing e di vivere liberamente la propria sessualità. Lo dimostra anche la presenza di Drusilla Foer sul palco dell’Ariston. E’ stata lei la donna più acclamata tra le cinque ospiti scelte da Amadeus. Insomma, Mahmood e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022)siaver vinto il Festival di. Di sicuro sono stati loro i vincitori assoluti della 72edizione della kermesse tra canzoni italiane. Bastava fare un giro sui social per capire che il singolo presentato, Brividi, è entrato sin dal primo momento nel cuore degli italiani. Del resto, il testo è bene al passo con i tempi. Un inno all’amore libero, senza generi, un argomento che interessa tantissimo le nuove generazioni. Messi da parte i tabù del passato, sempre più personetrovato il coraggio di fare outing e di vivere liberamente la propria sessualità. Lo dimostra anche la presenza di Drusilla Foer sul palco dell’Ariston. E’ stata lei la donna più acclamata tra le cinque ospiti scelte da Amadeus. Insomma,e ...

