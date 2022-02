Cacciari a Otto e mezzo: “Collasso M5S può essere mortale” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Collasso del M5S può essere mortale”. Massimo Cacciari analizza il quadro politico attuale nel suo intervento a Otto e mezzo su La7. “Se i Cinquestelle si sfasciano, si spezzano e si spaccano. Si riducono ad un quarto o ad un quinto di quello che erano”, dice rispondendo a Lilli Gruber. “Lasciano nei pasticci anche il Pd: come farà a vincere se non ha la sponda dei Cinquestelle? Dall’altra parte, Salvini e Meloni in qualche modo si metteranno d’accordo. Cosa farà Berlusconi? Un centro con Renzi e Calenda? Difficile. Si ritroverà con Salvini e Meloni e il Collasso della destra sarà nettamente minore” rispetto a quello nell’altra ala. “Il Pd non recupererà nulla” da un eventuale crollo “dei Cinquestelle”. Capitolo Renzi: il leader di Italia Viva ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ildel M5S può”. Massimoanalizza il quadro politico attuale nel suo intervento asu La7. “Se i Cinquestelle si sfasciano, si spezzano e si spaccano. Si riducono ad un quarto o ad un quinto di quello che erano”, dice rispondendo a Lilli Gruber. “Lasciano nei pasticci anche il Pd: come farà a vincere se non ha la sponda dei Cinquestelle? Dall’altra parte, Salvini e Meloni in qualche modo si metteranno d’accordo. Cosa farà Berlusconi? Un centro con Renzi e Calenda? Difficile. Si ritroverà con Salvini e Meloni e ildella destra sarà nettamente minore” rispetto a quello nell’altra ala. “Il Pd non recupererà nulla” da un eventuale crollo “dei Cinquestelle”. Capitolo Renzi: il leader di Italia Viva ...

Advertising

ParliamoDiNews : Otto e mezzo, l`epitaffio di Massimo Cacciari: `Perché il collasso del M5s può essere mortale per il Pd` – Libero Q… - sulsitodisimone : Cacciari a Otto e mezzo: 'Collasso M5S può essere mortale' - fisco24_info : Cacciari a Otto e mezzo: 'Collasso M5S può essere mortale': (Adnkronos) - 'Salvini e Meloni in qualche modo si mett… - italiaserait : Cacciari a Otto e mezzo: “Collasso M5S può essere mortale” - VittorioCurro : RT @tempoweb: 'Perdonatemi ma non posso' #MassimoCacciari a #ottoemezzo sfotte la Gruber su #Sanremo -