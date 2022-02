Bergerac Perigord vs Versailles | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilaffronterà ilin Coupe de France oggi mercoledì 9 febbraio, con un posto nelle semifinali della competizione in palio per entrambe le squadre. La squadra di casa ha battuto il Saint-Etienne nell’ultimo turno per avanzare a questa fase, mentre ilha registrato una vittoria per 1-0 sul Tolosa per assicurarsi il posto nella finale a otto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre? Ilgioca il suo campionato nel gruppo D del Championnat Nacional 2, che è il quarto livello in Francia, quindi la sua posizione in questa fase della ...