Vendite al dettaglio, balzo in dicembre e nell'intero 2021. Dati "falsati" dalla pandemia ma non alimentari rivedono i livelli del 2019 (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel 2021 le Vendite al dettaglio sono risultate in decisa ripresa rispetto al 2020, anno però pesantemente influenzato dall'emergenza sanitaria. Le Vendite sono salite del 7,9% in valore e del 7,2% in volume. Lo rileva l'Istat. L'incremento è attribuibile soprattutto al rimbalzo del comparto non alimentare (+ 13,3%), le cui Vendite tornano ai livelli del 2019, ma anche le Vendite dei prodotti alimentari (+ 1,4%) sono risultate in crescita. La ripresa ha interessato tutti i tipi di esercizi, dai supermercati (+ 5,5% nel 2021) ai piccoli negozi, (+ 9,7%). Più significativo, poiché meno influenzato dell'effetto pandemia, il dato relativo solo a dicembre che evidenzia un ...

