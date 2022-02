Superenalotto | premiati in 8 con i 4 Stella | scatta la festa

(Di martedì 8 febbraio 2022) Emozioni e festeggiamenti grazie al: anche con il concorso dell’8 febbraio sono stati tanti i giocatori ad esultare. I premi incassati Impresa solo sfiorata per otto giocatori nell’ultimo concorso deldell’8 febbraio. Per loro bottini importanti con 5 punti, e mega Jackpot ancora “salvo” anche con l’estrazione numero 17 dell’anno. In ogni caso L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto premiati

Aleuropeo l'ultimo sorteggio sarà seguito in tempo reale. Ad attendere i numeri dell'... D'altronde i giocatori sarannocon 12 categorie di vincita. Ma il premio di prima ...... si tratta di 50mila euro legati a uno dei tre concorsi speciali delin data 23, 25 e ... È uno dei 300 in Italiada questo concorso. Nella speranza che il tagliando non sia stato ...Emozioni e festeggiamenti grazie al Superenalotto: anche con il concorso dell'8 febbraio sono stati tanti i giocatori ad esultare. I premi ...Nessun sei con il concorso del Superstar e Jackpot che vola ancora. I dettagli di tutte le vincite e dei premi distribuiti in tutta Italia Il concorso del Superenalotto dell’8 febbraio ha lasciato ...