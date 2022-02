Silvia Toffanin l’aveva già preannunciato: Alex Belli ‘inchiodato’ in pieno (Di martedì 8 febbraio 2022) A quanto pare Silvia Toffanin durante l’intervista ad Alex Belli lo scorso weekend lo aveva già ‘preannunciato’ ed ora ecco la conferma: che cos’è successo? Eppure Silvia Toffanin aveva indovinato e lo aveva ‘preannunciato’. Che cosa, direte voi? Una cosa che riguarda ovviamente Alex Belli e che ieri nel corso della puntata del Grande Fratello Vip è stata annunciata (o meglio, confermata) da Alfonso Signorini. Silvia Toffanin e Alex Belli-AltranotiziaVerrebbe da dire: che colpo Silvia Toffanin! Che è riuscita ad azzeccare la ‘mossa’ successiva dell’ex gieffino con largo anticipo e quasi quasi ... Leggi su altranotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) A quanto paredurante l’intervista adlo scorso weekend lo aveva già ‘’ ed ora ecco la conferma: che cos’è successo? Eppureaveva indovinato e lo aveva ‘’. Che cosa, direte voi? Una cosa che riguarda ovviamentee che ieri nel corso della puntata del Grande Fratello Vip è stata annunciata (o meglio, confermata) da Alfonso Signorini.-AltranotiziaVerrebbe da dire: che colpo! Che è riuscita ad azzeccare la ‘mossa’ successiva dell’ex gieffino con largo anticipo e quasi quasi ...

Miss_Lilibet60 : Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: “Nella drammaturgia che mi contraddistingue, quello che voglio fare è sott… - napam_51 : RT @Daniela_Liotti: Verissimo - Silvia Toffanin commenta le parole di Delia Duran - infoitcultura : Bomba sul GF Vip. Alex Belli torna nella Casa, l’attore è in quarantena: Silvia Toffanin si lascia scappare - cr_afiki : Una qualsiasi intervista di Silvia Toffanin #putinmacron - Marta42591029 : RT @ellixaliah: Silvia Toffanin really said “io quelli come te li sgamo subito” ???????????? #gfvip -