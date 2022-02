Sci di fondo | Pellegrino | “L’argento olimpico mi rende un atleta realizzato”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino –è fuori di sé dalla gioia. E lo ha fatto vedere a un metro dal traguardo superato. Ha cercato di superare un grande Klaebo, poi oro, che innon era stato un avversario gigante come Federico racconta sul sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali. L’azzurro ha centrato il secondo podiodella carriera nello sprint della 15 km, dopo 4 anni. E’ sempreil colore della medaglia messa al collo, dopo quella conquistata a PyeongChang 2018. Non è stata semplice la stagione, che è ancora in corso. Ma oggi l’delle Fiamme Oro di Moena festeggia una grande conquista. Descrive l’inizio del sogno del podio sin da Sochi 2014 e poi il passaggio di una grande carriera, fino a oggi in Cina. E’ di nuovo trionfo per ...

...argento olimpico nella gara sprint di. "Non è stato un facile avvio di stagione a dicembre, ho cambiato tutto. Oggi ho messo in pista tutte le mie qualità. Tattica, tecnica, i miei...ALPINO - Nello slalom speciale femminile l'Italia non ha nessuna ambizione di medaglia, ma ...Pittin saranno protagonisti nella gara NH/10km con prima la prova di salto e a seguire quella nelDa Pyeongchang a Pechino, la storia non è cambiata. Nel momento decisivo, Federico Pellegrino è stato perfetto, fisicamente e mentalmente, scaltro come sempre, tatticamente infallibile e in grandissim ...“Otto anni fa a Sochi è stato un sogno, ma mi ha fatto capire che non era abbastanza il mio modo di allenarsi e di vivere. E che il mio meglio qui, anche oggi così come tante altre volte abbia voluto ...