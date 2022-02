Sci alpino, Matteo Marsaglia: “Non mi sono inventato niente. È una cosa vergognosa, contro tutti i valori dello sport” (Di martedì 8 febbraio 2022) Matteo Marsaglia ha chiuso in diciottesima posizione il superG delle Olimpiadi di Pechino 2022. Proprio il protagonista dell’incredibile e vergognoso scandalo esploso ieri dopo la discesa, è stato il migliore della squadra azzurra. Una gara difficile da preparare per Marsaglia, che ieri aveva attaccato duramente la federazione italiana, rea di avergli chiesto di mentire un infortunio per lasciar correre Mattia Casse al suo posto. A fine gara ai microfoni di Rai sport, Marsaglia ha espresso ancora una volta la sua verità, partendo prima da un’analisi della gara odierna: “Un superG complesso, divertente, un bel tracciato ed anche oggi non c’era vento. Peccato speravo di poter far meglio, ma l’avevamo preparata così bene questa giornata” (detto sorridendo ed in maniera ironica). Si torna ovviamente sui ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)ha chiuso in diciottesima posizione il superG delle Olimpiadi di Pechino 2022. Proprio il protagonista dell’incredibile e vergognoso scandalo esploso ieri dopo la discesa, è stato il migliore della squadra azzurra. Una gara difficile da preparare per, che ieri aveva attaccato duramente la federazione italiana, rea di avergli chiesto di mentire un infortunio per lasciar correre Mattia Casse al suo posto. A fine gara ai microfoni di Raiha espresso ancora una volta la sua verità, partendo prima da un’analisi della gara odierna: “Un superG complesso, divertente, un bel tracciato ed anche oggi non c’era vento. Peccato speravo di poter far meglio, ma l’avevamo preparata così bene questa giornata” (detto sorridendo ed in maniera ironica). Si torna ovviamente sui ...

