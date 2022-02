Sanchez avvisa Inzaghi | “Non posso farlo in 5 o 10 minuti!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al termine del match di Coppa Italia contro la Roma, l’autore del goal del definitivo 2-0 Alexisè intervenuto ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato bene. Tutti sanno che la Roma è forte, lo si è visto in campo. Sappiamo che nel derby abbiamo giocato meglio noi ma nei dettagli devi stare sempre sveglio e non devi sbagliare. Testa alta, siamo tranquilli come squadra e siamo sempre primi. AlexisL’attaccante cileno si è poi soffermato sul suo attuale minutaggio: “Io sempre voglio giocare, più gioco e meglio mi sento. Io voglio fare il meglio per la squadra. Per un giocatore più gioca e meglio è, è difficile fare la differenza in 5 minuti o 10 minuti”.