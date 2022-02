Renzi sfotte Conte su Twitter: «Lo statuto M5s? Chiaro come i suoi Dpcm» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il senatore di Italia Viva Matteo Renzi sfotte Giuseppe Conte per l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha bocciato la procedura di approvazione dello statuto M5s. Su Twitter Renzi scrive: «Il professor Conte ha scritto lo statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i Dpcm: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli». E chiude con l’hashtag #StelleCadenti. Ieri lo stesso Conte aveva chiamato in causa Renzi durante Otto e Mezzo: «Rispetto i tormenti del giovane Renzi, non so quale prospettiva politica si darà, se starà a destra o starà a sinistra… L’Asse ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Il senatore di Italia Viva MatteoGiuseppeper l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha bocciato la procedura di approvazione dello. Suscrive: «Il professorha scritto lodei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli». E chiude con l’hashtag #StelleCadenti. Ieri lo stessoaveva chiamato in causadurante Otto e Mezzo: «Rispetto i tormenti del giovane, non so quale prospettiva politica si darà, se starà a destra o starà a sinistra… L’Asse ...

