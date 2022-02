Perché (forse) è la volta buona per un nuovo accordo nucleare con l’Iran (Di martedì 8 febbraio 2022) Quando oggi, martedì 8 febbraio, i colloqui per la ricomposizione del Jcpoa, l’accordo sul congelamento del programma nucleare iraniano riprenderanno, sui tavoli di Vienna ci sarà un documento. Una bozza di 20 pagine, rivela il quotidiano economico russo Kommersat (che ha da poco intervistato il capo negoziatore di Mosca, il molto attivo Mikhail Ulyanov) su una nuova intesa da cui far ripartire quella siglata nel 2015 e messa in crisi nel 2018 dopo l’uscita unilaterale degli Stati Uniti. Secondo persone informate sui dialoghi diplomatici in corso, questa bozza farà da base sulla quale sarà poi possibile completare la costruzione dei negoziati in un tempo “abbastanza breve”. Rumors parlano della possibilità che l’Iran faccia un atteso primo passo: accetterebbe di rientrare nella compliance del Jcpoa — dalla quale era uscito come ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Quando oggi, martedì 8 febbraio, i colloqui per la ricomposizione del Jcpoa, l’sul congelamento del programmairaniano riprenderanno, sui tavoli di Vienna ci sarà un documento. Una bozza di 20 pagine, rivela il quotidiano economico russo Kommersat (che ha da poco intervistato il capo negoziatore di Mosca, il molto attivo Mikhail Ulyanov) su una nuova intesa da cui far ripartire quella siglata nel 2015 e messa in crisi nel 2018 dopo l’uscita unilaterale degli Stati Uniti. Secondo persone informate sui dialoghi diplomatici in corso, questa bozza farà da base sulla quale sarà poi possibile completare la costruzione dei negoziati in un tempo “abbastanza breve”. Rumors parlano della possibilità chefaccia un atteso primo passo: accetterebbe di rientrare nella compliance del Jcpoa — dalla quale era uscito come ...

Advertising

marattin : A Sky poco fa il segretario generale UIL ha detto che i 2 politici presenti non potevano parlare di inflazione e sa… - CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - lauraboldrini : “L’hanno chiamata perché nera, è arrivata l’extracomunitaria, forse è lì per innaffiare le piante”. Ignobili le of… - adario : RT @Giulia_B: Mi ricordo benissimo di quelli che quando uscì il vaccino anti-Covid facevano i sofisticati dicendo che 'E allora perché non… - sassoulatin : @Jimcc95 Diventa una questione di saper scegliere gli uomini giusti a cui affidare la dirigenza seguendo un'idea di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché forse Morta da giorni, Tabita trovata nella vasca da bagno Certamente il corpo in avanzato stato di decomposizione era nella vasca da giorni, forse più di una settimana.

La sconfitta di Kaboré ... dato che il suo quesito era sul perché i colpi di stato stessero "facendo ritorno in Africa". ... Negli ultimi quindici anni " una finestra temporale forse troppo ampia per i media " colpi di stato sono ...

Giorni della merla 2022, la leggenda dei giorni (forse) più freddi dell'anno Corriere della Sera Certamente il corpo in avanzato stato di decomposizione era nella vasca da giorni,più di una settimana.... dato che il suo quesito era suli colpi di stato stessero "facendo ritorno in Africa". ... Negli ultimi quindici anni " una finestra temporaletroppo ampia per i media " colpi di stato sono ...