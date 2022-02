Pedofilia | le carte scagionano Ratzinger | “Non sapeva nulla degli abusi del sacerdote”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il cardinale Joseph“non era a conoscenzacommessi dalX” nell’epoca in cui era arcivescovo di Monaco. Un’equipe di esperti di diritto canonico lo certifica: sono Stefan Mückl – Roma Mag. Helmuth Pree –. Ludwig-Maximilians-Universität, Monaco di Baviera, Stefan Korta – Buchloe; Carsten Brennecke – Colonia (Diritto alla libertà d’espressione). Hanno analizzato lo sterminato rapporto suglisessuali nella Chiesa di Monaco all’epoca in cuiera arcivescovo assolvendolo con formula piena da ogni accusa di copertura e dai dubbi sollevati.nella diocesi di Monaco: Papanon“Nel rapporto suglidell’arcidiocesi di Monaco e ...

...casi diin molte diocesi del mondo con le vittime che reclamano risarcimenti milionari e la conseguente crisi finanziaria e dell'obolo di S. Pietro? Più riservate che segrete queste...... osserva con sofferenza la bufera che lo ha investito personalmente sulla. Sembra quasi ...dichiarò che 'non era presente' alla riunione in cui si decise lo spostamento ma dalleche la ...Città del Vaticano – La brutta storia del prete tedesco Peter Hullermann spostato per pedofilia – negli anni Ottanta – da una diocesi all'altra e rimesso ...