Olimpiadi oggi: risultati in diretta. Curling, oro nel doppio misto. Pellegrino d'argento (Di martedì 8 febbraio 2022) L'Italia applaude Federico Pellegrino splendido argento nella sprint tecnica libera di fondo. Il poliziotto di Nus regala all'Italia la sesta medaglia. Invece niente da fare, dopo il flop nella ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) L'Italia applaude Federicosplendidonella sprint tecnica libera di fondo. Il poliziotto di Nus regala all'Italia la sesta medaglia. Invece niente da fare, dopo il flop nella ...

Advertising

SkyTG24 : Arriva la prima medaglia d'oro per la spedizione azzurra a #Beijing2022 - FratellidItalia : RT @carettamc11: #curling :350 praticanti in #Italia. Due di questi da oggi sono medaglie d'oro alle #Olimpiadi di #Pechino2022!Grandissimi… - carettamc11 : #curling :350 praticanti in #Italia. Due di questi da oggi sono medaglie d'oro alle #Olimpiadi di #Pechino2022!Gran… - Lucia76fm : RT @LUIGIVACCARO5: L'Italia del Curling è medaglia d'oro alle Olimpiadi 2022: Constantini e Mosaner vincono 8-5 in finale contro la Norvegi… - angelogiani54 : RT @LUIGIVACCARO5: L'Italia del Curling è medaglia d'oro alle Olimpiadi 2022: Constantini e Mosaner vincono 8-5 in finale contro la Norvegi… -