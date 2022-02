Modena, vittoria sul Cesena e primato nel Girone B della Serie C conquistato (Di martedì 8 febbraio 2022) Attacco alla vetta portato, magistralmente, a segno. Il Girone B della Serie C ha un nuovo padrone solitario che guarda tutti dall’alto verso il basso: è il Modena di Attilio Tesser che nel Monday Night della Lega Pro ha sconfitto, nel match d’alta classifica, il Cesena per 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato da Tremolada nei primi quarantacinque minuti di gioco. Avaro d’emozioni il derby emiliano del Braglia, ma il verdetto sconquasso l’intero raggruppamento di mezzo proiettando i Canarini in cima alla classifica a più due dalla Reggiana, ex dominatrice del gruppo. I numeri di un Modena formato Serie B Nelle ultime cinque il Modena ha totalizzato la bellezza di tredici punti sui quindici a disposizione vincendone quattro e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Attacco alla vetta portato, magistralmente, a segno. IlC ha un nuovo padrone solitario che guarda tutti dall’alto verso il basso: è ildi Attilio Tesser che nel Monday NightLega Pro ha sconfitto, nel match d’alta classifica, ilper 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato da Tremolada nei primi quarantacinque minuti di gioco. Avaro d’emozioni il derby emiliano del Braglia, ma il verdetto sconquasso l’intero raggruppamento di mezzo proiettando i Canarini in cima alla classifica a più due dalla Reggiana, ex dominatrice del gruppo. I numeri di unformatoB Nelle ultime cinque ilha totalizzato la bellezza di tredici punti sui quindici a disposizione vincendone quattro e ...

