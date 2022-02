LIVE Zalgiris-Olimpia Milano | Eurolega basket 2022 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAKaunas-, il programma del match Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale diKaunas-, match valido per il recupero della diciassettesima giornata di andata della regular season di2021-. In casa del fanalino di coda la squadra di Ettore Messina proverà a tornare alla vittoria in Europa. Prosegue il tour de force dell’AX Armani Exchangedi coach Ettore Messina che dopo la vittoria in campionato di sabato sul parquet di Trento (73-79) vola in Lituania per la sfida alloalla quale ...