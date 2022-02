La tutela dell’ambiente entra tra i principi fondamentali della Costituzione. Greenpeace e Wwf: “Ora i cittadini vogliono fatti concreti” (Di martedì 8 febbraio 2022) La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi viene inserita fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana. La Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli della Carta, il 9 e il 41. L’articolo 138 della Costituzione stabilisce la soglia dei due terzi dei componenti nella seconda deliberazione di ciascuna Camera per evitare il referendum costituzionale. E il testo, approvato già lo scorso 3 novembre al Senato con la maggioranza dei due terzi, in seconda lettura a Montecitorio è passato con 468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti. Superata la soglia, dunque, anche a Montecitorio: il testo entrerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Labiodiversità e degli ecosistemi viene inserita fra iRepubblica italiana. La Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica due articoliCarta, il 9 e il 41. L’articolo 138stabilisce la soglia dei due terzi dei componenti nella seconda deliberazione di ciascuna Camera per evitare il referendum costituzionale. E il testo, approvato già lo scorso 3 novembre al Senato con la maggioranza dei due terzi, in seconda lettura a Montecitorio è passato con 468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti. Superata la soglia, dunque, anche a Montecitorio: il testo entrerà ...

