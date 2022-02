Jeep Wrangler - La serie speciale High Tide punta sul look (Di martedì 8 febbraio 2022) La Jeep presenta una serie limitata della Wrangler in vista dell'evento Jeep Beach 2022 in programma in Florida dal 24 aprile al 1 maggio. Dedicata al mercato americano, la versione High Tide sarà proposta per un periodo limitato e i primi 500 clienti che la sceglieranno saranno premiati con un allestimento ancora più esclusivo, denominato Jeep Beach.Accessori e adesivi speciali. La versione High Tide è caratterizzata dalla tinta High Velocity Yellow, ma i clienti potranno in alternativa scegliere altri quattro colori (Hydro Blue, Black, Bright White e StingGray). L'allestimento deriva da quello della versione Sport S con motore V6 3.6 Pentastar con cambio automatico a otto marce e include, nelle dotazioni, i cerchi da ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 febbraio 2022) Lapresenta unalimitata dellain vista dell'eventoBeach 2022 in programma in Florida dal 24 aprile al 1 maggio. Dedicata al mercato americano, la versionesarà proposta per un periodo limitato e i primi 500 clienti che la sceglieranno saranno premiati con un allestimento ancora più esclusivo, denominatoBeach.Accessori e adesivi speciali. La versioneè caratterizzata dalla tintaVelocity Yellow, ma i clienti potranno in alternativa scegliere altri quattro colori (Hydro Blue, Black, Bright White e StingGray). L'allestimento deriva da quello della versione Sport S con motore V6 3.6 Pentastar con cambio automatico a otto marce e include, nelle dotazioni, i cerchi da ...

