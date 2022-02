Inter-Roma, Inzaghi: “Tenuto bene il campo. Spero niente di grave per Bastoni” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice contro una Roma che ha qualità. Abbiamo Tenuto il campo benissimo e abbiamo meritato la semifinale dopo la battuta d’arresto di sabato“. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi dopo la vittoria per 2-0 sulla Roma nel quarto di finale di Coppa Italia. Stavolta non c’è la rimonta, dopo il ko nel derby di sabato: “Comandare la partita non è semplice. Dobbiamo mettere in conto certi momenti della partita, ma abbiamo sofferto insieme e abbiamo Tenuto la porta inviolata”, spiega il tecnico ai microfoni di Mediaset. E sulle condizioni di Bastoni: “Speriamo che non sia niente di grave, è ricaduto male. I medici faranno gli esami e speriamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice contro unache ha qualità. Abbiamoilbenissimo e abbiamo meritato la semifinale dopo la battuta d’arresto di sabato“. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’, Simonedopo la vittoria per 2-0 sullanel quarto di finale di Coppa Italia. Stavolta non c’è la rimonta, dopo il ko nel derby di sabato: “Comandare la partita non è semplice. Dobbiamo mettere in conto certi momenti della partita, ma abbiamo sofferto insieme e abbiamola porta inviolata”, spiega il tecnico ai microfoni di Mediaset. E sulle condizioni di: “Speriamo che non siadi, è ricaduto male. I medici faranno gli esami e speriamo ...

Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - francesco_s22 : RT @gippu1: Per la terza volta nella sua storia la #Roma perde sei partite su sei contro Inter, Milan e Juventus (era già successo nel 1963… - adabagcompany : Inter Milan 2-0 Roma: Edin Dzeko and Alexis Sanchez fire hosts in Coppa Italia semi-final -