Il Festival di Sanremo 2022 ferma il sesso a pagamento: più escort ma meno clienti (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo ha influenzato perfino il sesso a pagamento nel 2022: è aumentato esponenzialmente il numero delle escort ma i clienti hanno preferito l'Ariston. Il Festival di Sanremo 2022, secondo quanto riportato da escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, anche quest'anno ha "bloccato" il sesso a pagamento: i clienti hanno cercato con meno frequenza le professioniste del sesso duranti gli orari del Festival. Anche se, normalmente, gli amanti del sesso a pagamento sono costantemente alla ricerca di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildiha influenzato perfino ilnel: è aumentato esponenzialmente il numero dellema ihanno preferito l'Ariston. Ildi, secondo quanto riportato daAdvisor, il primo sito di recensioni diin Europa, anche quest'anno ha "bloccato" il: ihanno cercato confrequenza le professioniste delduranti gli orari del. Anche se, normalmente, gli amanti delsono costantemente alla ricerca di ...

