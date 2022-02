I volantini No vax fuori dalle scuole a Belluno: «Prima di far inoculare vostro figlio sappiate che…» (Di martedì 8 febbraio 2022) A Belluno c’è chi lascia volantini No vax fuori dalle scuole. Ieri mattina, fa sapere il Gazzettino, fuori da alcuni istituti del capoluogo come l’Iss Segato sono stati trovati dei fogli che riportavano le parole del dottor Robert Malone sulle vaccinazioni infantili di cui abbiamo già parlato: uno di questi recitava proprio «Prima di far vaccinare vostro figlio sappiate che…». Non si tratta di un episodio isolato. A fine gennaio volantini che paragonavano la Stella gialla di Davide dei deportati nei lager al Green pass, nella Giornata della Memoria, erano stati affissi nella notte sempre a Belluno ma anche a Feltre e in altre località della provincia montana veneta. I ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Ac’è chi lasciaNo vax. Ieri mattina, fa sapere il Gazzettino,da alcuni istituti del capoluogo come l’Iss Segato sono stati trovati dei fogli che riportavano le parole del dottor Robert Malone sulle vaccinazioni infantili di cui abbiamo già parlato: uno di questi recitava proprio «di far vaccinare». Non si tratta di un episodio isolato. A fine gennaioche paragonavano la Stella gialla di Davide dei deportati nei lager al Green pass, nella Giornata della Memoria, erano stati affissi nella notte sempre ama anche a Feltre e in altre località della provincia montana veneta. I ...

