Giorgio Manetti “torna” a Uomini e Donne con un messaggio per Gemma (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena in quanto è riapparso Giorgio Manetti. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è “tornato” in studio mediante un VIDEOmessaggio per la dama bianca. A chiamarlo in causa è stata Tina Cipollari. Questa sorpresa, però, è stata poco gradita dalla Galgani. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Tina Cipollari contatta alcuni ex corteggiatori di Gemma Galgani Il legame che ha unito Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Uomini e Donne è stato davvero molto forte. Quando il loro rapporto si è concluso, la dama torinese ci ha messo un bel po’ prima di riprendersi e, ancora oggi, quando ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata dell’8 febbraio dic’è stato un colpo di scena in quanto è riapparso. L’ex corteggiatore diGalgani è “to” in studio mediante unper la dama bianca. A chiamarlo in causa è stata Tina Cipollari. Questa sorpresa, però, è stata poco gradita dalla Galgani. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Tina Cipollari contatta alcuni ex corteggiatori diGalgani Il legame che ha unitoGalgani eè stato davvero molto forte. Quando il loro rapporto si è concluso, la dama torinese ci ha messo un bel po’ prima di riprendersi e, ancora oggi, quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Manetti GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina: 'Sono andata da Giorgio Manetti...' Infine, Tina Cipollari ha raggiunto anche Giorgio Manetti : ' Seguo le fasi della nostra carissima Gemma. Sento che spesso dà la colpa a Tina Cipollari per la fine delle sue frequentazioni. Se un ...

Una Miss per Sanremo 2022 per dire stop al femminicidio: vince la ventimigliese Miriam Allegro ... la premiazione e gli intervalli artistici con la danzatrice Ileana Inguanta e la flautista Anastasia Ugolnikova oltre agli interventi di alcuni ospiti del mondo televisivo tra cui Giorgio Manetti, ...

Uomini e donne, Giorgio interviene in trasmissione contro Gemma: 'Basta incolpare Tina' Colpo di scena nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5. Giorgio Manetti, storico ex fidanzato della dama Gemma Galgani, ha scelto di intervenire nuovamente nel ...

Show a Uomini & Donne: Gemma ruba la sedia a Tina Un tempo amiche nel dating show di Canale 5, la loro rivalità è iniziata con l’arrivo di Giorgio Manetti, grande amore, poi naufragato della dama storica del programma. Da allora tra le due ...

