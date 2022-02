Covid: via le mascherine all’aperto, i nuovi casi scesi del 40% in 7 giorni (Di martedì 8 febbraio 2022) Non è ancora ufficiale ma è quasi certo che dal venerdì prossimo 11 febbraio non saranno più obbligatorie le mascherine anti Covid all’aperto in tutta Italia, a prescindere dal colore della Regione. Un provvedimento del ministero della Salute è in arrivo, dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Rallenta la corsa del Covid In Italia si intravede anche la riapertura delle discoteche, così come un cambio delle regole per quanto riguarda la capienza negli stadi. Più in generale, il Covid sembra rallentare la sua corsa e lo stato di emergenza, che dura da due anni, potrebbe terminare definitivamente il prossimo 31 marzo. Un’iniezione di fiducia giunge dalle vaccinazioni. Con il completamento delle terze dosi – circa 12-13 milioni quelle che ancora mancano – previsto entro marzo, la necessità di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 8 febbraio 2022) Non è ancora ufficiale ma è quasi certo che dal venerdì prossimo 11 febbraio non saranno più obbligatorie leantiin tutta Italia, a prescindere dal colore della Regione. Un provvedimento del ministero della Salute è in arrivo, dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Rallenta la corsa delIn Italia si intravede anche la riapertura delle discoteche, così come un cambio delle regole per quanto riguarda la capienza negli stadi. Più in generale, ilsembra rallentare la sua corsa e lo stato di emergenza, che dura da due anni, potrebbe terminare definitivamente il prossimo 31 marzo. Un’iniezione di fiducia giunge dalle vaccinazioni. Con il completamento delle terze dosi – circa 12-13 milioni quelle che ancora mancano – previsto entro marzo, la necessità di ...

Advertising

HuffPostItalia : Via Dpcm, Cts e Commissario. Resteranno Green Pass e mascherine. Come sarà la nuova normalità Covid - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - Tempo59 : L'Africa contesa, la nuova spartizione, il Covid-19 e altre emergenze - ... - ElliottNessi : RT @bancadipiacenza: «La storia di una donna molto caparbia che volle studiare per farsi una posizione». ll figlio Andrea Bricchi ha presen… - AndreaBricchi77 : RT @bancadipiacenza: «La storia di una donna molto caparbia che volle studiare per farsi una posizione». ll figlio Andrea Bricchi ha presen… -