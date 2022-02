Coppa Italia Quarti Finale 2021/22, Programma e Telecronisti Esclusiva Mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Il grande calcio in Esclusiva assoluta su Mediaset che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia Frecciarossa. Tutte le partite saranno trasmesse in Esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Un’offerta calcistica straordinaria che proporrà più di 500 partite in diretta per i prossimi tre anni. Da... Leggi su digital-news (Di martedì 8 febbraio 2022) Il grande calcio inassoluta suche per le prossime tre stagioni,-2024, si è assicurata i diritti dellaFrecciarossa. Tutte le partite saranno trasmesse inin chiaro sulle retie in live streaming suInfinity. Un’offerta calcistica straordinaria che proporrà più di 500 partite in diretta per i prossimi tre anni. Da...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : Time for our Coppa Italia quarter-final against Lazio, have you bought your ticket? ??? Testa ai Quarti di… - OfficialASRoma : Al lavoro verso #InterRoma di Coppa Italia #ASRoma - MarcoTroiano8 : RT @Marcoesp70: Buongiorno popolo ???? Vigilia di Mil-Laz quarti di Coppa Italia, torneo a cui tengo tantissimo. Rebic e Tomori sembrano sul… - Gianlomby01 : @Ilariasigaudo Dai che voglio il derby come semifinale di coppa Italia -