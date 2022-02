Cingolani | “I costi di un anno di caro-energia superano gli incassi del Recovery”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministro: «Il Pnrr non basta, servono soluzioni efficienti per la svolta green. La transizione è soltanto agli inizi, non possiamo affrontarla con l’ideologia»

Parlando del Pnrr ad un incontro a Genova ,ha spiegato che 'questo Piano non ci mette in ... il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, 'comprando a debito, per calmierare i...... è l'allarme lanciato oggi da Roberto. Ma al di là delle parole del ministro della ...nuove misure e nuove risorse a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dagli aumenti deidi ...Ad alzare il livello delle preoccupazioni è stato direttamente il governo, per bocca del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L’aumento delle bollette per le sole imprese rischia di ...Si va verso un nuovo decreto legge per calmierare i costi di luce e gas già questo giovedì in Consiglio ... dice alla Stampa il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Ma nel Paese dei ...