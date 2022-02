Benedetta Rossi, dopo l’operazione ritrova il sorriso: ecco cosa è successo (Di martedì 8 febbraio 2022) Benedetta Rossi sta passando un momento molto difficile. A tenerla compagnia la sua famiglia e un particolare oggetto. L’ascesa di Benedetta Rossi è sotto gli occhi di tutti. Dalla sua prima apparizione, la sua notorietà è sempre più cresciuta. Il pubblico la ama davvero tanto e le è vicino in questo periodo, per lei, non facile. Fonte InstagramLa cooking star, in queste ultime settimane, sta vivendo un periodo molto duro e complicato. Ora è in fase di guarigione ma l’operazione alla schiena richiede ancora del tempo per guarire. Molti ricorderanno di come il momento dell’intervento sia stato seguito dai fan con apprensione. Gli stessi fan che, in questo momento, le sono vicino e le mostrano tutto il supporto del caso. Come possiamo immaginare, quando c’è un’operazione c’è anche un ... Leggi su chenews (Di martedì 8 febbraio 2022)sta passando un momento molto difficile. A tenerla compagnia la sua famiglia e un particolare oggetto. L’ascesa diè sotto gli occhi di tutti. Dalla sua prima apparizione, la sua notorietà è sempre più cresciuta. Il pubblico la ama davvero tanto e le è vicino in questo periodo, per lei, non facile. Fonte InstagramLa cooking star, in queste ultime settimane, sta vivendo un periodo molto duro e complicato. Ora è in fase di guarigione maalla schiena richiede ancora del tempo per guarire. Molti ricorderanno di come il momento dell’intervento sia stato seguito dai fan con apprensione. Gli stessi fan che, in questo momento, le sono vicino e le mostrano tutto il supporto del caso. Come possiamo immaginare, quando c’è un’operazione c’è anche un ...

