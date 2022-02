Atp Buenos Aires 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 9 febbraio con Sonego (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 9 febbraio al torneo Atp di Buenos Aires 2022 con Lorenzo Sonego impegnato a tenere alto l’onore dell’Italia in Argentina. Fuso orario di quattro ore tra con il Sudamerica, il piemontese sfida il padrone di casa Baez nel secondo turno non prima delle ore 24 italiane. Andiamo allora a scoprire di seguito la programmazione completa del giorno. COURT GUILLERMO VILAS ore 16.30 Coria vs (5) Lajovic a seguire Monteiro vs (PR) Verdasco non prima delle ore 22.30 (1) Ruud vs Carballes Baena non prima delle ore 24 (WC) Baez vs (3) Sonego SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il, glie l’didial torneo Atp dicon Lorenzoimpegnato a tenere alto l’onore dell’Italia in Argentina. Fusoo di quattro ore tra con il Sudamerica, il piemontese sfida il padrone di casa Baez nel secondo turno non prima delle ore 24 italiane. Andiamo allora a scoprire di seguito lazione completa del giorno. COURT GUILLERMO VILAS ore 16.30 Coria vs (5) Lajovic a seguire Monteiro vs (PR) Verdasco non prima delle ore 22.30 (1) Ruud vs Carballes Baena non prima delle ore 24 (WC) Baez vs (3)SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpBuenosAires, programma e ordine di gioco di mercoledì #9febbraio con #Sonego - zazoomblog : Tabellone Atp Buenos Aires 2022: al via Sonego e Fognini ritorna Del Potro - #Tabellone #Buenos #Aires #2022: - Ubitennis : ATP Buenos Aires: Verdasco ritrova la vittoria nel circuito maggiore - livetennisit : ATP 250 Buenos Aires e Dallas: I risultati con il dettaglio del Day 2. Ritorna in campo Juan Martin Del Potro dopo… - TennisWebMag : E’ arrivato il giorno di @delpotrojuan, opposto questa sera (ore 20 in Argentina e in piena notte italiana) nel 1°… -