Afghanistan: talebani a Ginevra, colloqui su aiuti e diritti (Di martedì 8 febbraio 2022) Una delegazione composta da una decina di esponenti talebani si trova a Ginevra per colloqui con funzionari svizzeri e organizzazioni non governative sulle questioni dell'accesso agli aiuti umanitari ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Una delegazione composta da una decina di esponentisi trova apercon funzionari svizzeri e organizzazioni non governative sulle questioni dell'accesso agliumanitari ...

LA FONDAZIONE EBRI RITA LEVI - MONTALCINI ACCOGLIE A ROMA STUDENTESSE AFGHANE 8 Febbraio 2022 L'Afghanistan dei talebani ha spento da qualche mese i progetti di moltissimi cittadini, soprattutto donne, alle quali viene negata la possibilità di studiare, lavorare, decidere autonomanete per se ...

Una delegazione di talebani a Ginevra La presenza dei talebani in Svizzera "non costituisce né una legittimazione né un riconoscimento" del loro Governo in Afghanistan, secondo le autorità elvetiche. Secondo fonti afghane, sono previsti ...

