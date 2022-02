(Di lunedì 7 febbraio 2022) La Guardia di finanza haun. Sequestrati beni per circa 100.000 euro. L’uomo avrebbe esercitato abusivamente per anni la professione medica, effettuando interventi senza alcuna abilitazione. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

repubblica : A Viareggio smascherato un falso chirurgo estetico, la Finanza sequestra i beni - quotidianodirg : #Italia #chirurgo Viareggio, smascherato un falso chirurgo estetico - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Viareggio, smascherato un falso chirurgo estetico - - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @fchiusaroli #scritturebrevi ??????A #Viareggio smascherato un falso #chirurgo estetico, la #Finanza… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @fchiusaroli #scritturebrevi ??????A #Viareggio smascherato un falso #chirurgo estetico, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Viareggio smascherato

Le successive indagini hanno consentito di identificare la vastissima clientela del finto chirurgo, oltre 200 persone, principalmente donne residenti in tutta la Toscana (, Massarosa, ...La Guardia di finanza haun falso chirurgo estetico. Sequestrati beni per circa 100.000 euro. L'uomo avrebbe esercitato abusivamente per anni la professione medica, effettuando interventi senza alcuna ...Le indagini, condotte dalle fiamme gialle del Gruppo di Viareggio, sono state avviate nel febbraio del 2021, allorquando il finto chirurgo è stato colto in flagranza mentre stava operando all’interno ...La Guardia di finanza ha smascherato a Viareggio un falso chirurgo estetico. Sequestrati beni per circa 100.000 euro. L'uomo avrebbe esercitato abusivamente per anni la professione medica, effettuando ...