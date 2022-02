Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovata l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da oggi in Italia meno restrizioni più aperture anche se governo resta prudente il Green passo non si tocca diminuiscono gli studenti in data in 600mila potranno tornare in classe fino a 4 casi di positività le lezioni proseguiranno in presenza prove tecniche di normalità in discoteca La curva dei contagi scendi in due terzi delle province solo in alcuni casi si rileva una crescita debole ha una frenate valori dell’ incidenza però sono ancora è il tasso di positività al 11 al 2% + 20 ricoveri intensi a meno 117 nei reparti ordinari la Polizia di Stato di Milano seguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due minori gravemente indiziati di alcune delle violenze sessuali e rapina avvenuta la notte di capodanno in piazza Duomo e dintorni l’indagine ...