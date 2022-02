Tenta il suicidio legandosi un cappio al collo e lanciandosi in un dirupo: salvato in extremis dai carabinieri (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ stato salvato da due angeli in divisa quando aveva già messo la corda intorno al collo, con un cappio che gli stringeva la gola, e si stava lanciando nel vuoto. Un salto in un dirupo profondo quattro metri, che gli avrebbe assicurato la morte per asfissia, grazie alla corda che l’avrebbe trattenuto appeso al ponte. E’ successo ieri mattina, 6 febbraio, intorno alle ore 11:30sul ponte dell’autostrada Roma-Napoli che affaccia su via Casilina, all’altezza di San Cesareo. A compiere il disperato gesto un uomo residente in zona di origini rumene. Leggi anche: Roma-Fiumicino, sale sul cavalcavia e minaccia il suicidio: «Non ho più soldi, mi ammazzo» Tenta di impiccarsi, salvato in extremis dai carabinieri L’uomo deve la salvezza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ statoda due angeli in divisa quando aveva già messo la corda intorno al, con unche gli stringeva la gola, e si stava lanciando nel vuoto. Un salto in unprofondo quattro metri, che gli avrebbe assicurato la morte per asfissia, grazie alla corda che l’avrebbe trattenuto appeso al ponte. E’ successo ieri mattina, 6 febbraio, intorno alle ore 11:30sul ponte dell’autostrada Roma-Napoli che affaccia su via Casilina, all’altezza di San Cesareo. A compiere il disperato gesto un uomo residente in zona di origini rumene. Leggi anche: Roma-Fiumicino, sale sul cavalcavia e minaccia il: «Non ho più soldi, mi ammazzo»di impiccarsi,indaiL’uomo deve la salvezza ...

