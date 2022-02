Advertising

AndreaPecchia1 : #NBA, i risultati della notte: un super Joel #Embiid batte DeMar #DeRozan, vincono i @dallasmavs e i @Bucks.… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati della notte: super Joel Embiid batte DeMar DeRozan, vincono Mavs e Bucks - SkySportNBA : NBA, i risultati della notte: super Joel Embiid batte DeMar DeRozan, vincono Mavs e Bucks - andreastoolbox : NBA, i risultati della notte: super Joel Embiid batte DeMar DeRozan, vincono Mavs e Bucks | Sky Sport - sportli26181512 : NBA, i risultati della notte: super Joel Embiid batte DeMar DeRozan, vincono Mavs e Bucks: Joel Embiid (40 punti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Joel

Sky Sport

Per i 76ers sono 40 i punti di uno scatenatoEmbiid (con 10 rimbalzi e 3 assist), mentre ai Bulls non basta DeMar DeRozan strepitoso da 45, 9 rimbalzi e 7 assist. Quarto successo di fila per i ...Embiid (40 punti e 10 rimbalzi) è scatenato contro i Bulls - 10 - 0 il record in carriera contro Chicago - e condanna al ko DeMar DeRozan nonostante i 45 punti segnati. Tripla doppia di Doncic e ...La squadra di coach Donovan, che perde quindi anche la panchina dell’All Star Game a vantaggio di Erik Spoelstra, cede lo scettro dopo il ko interno contro i Philadelphia 76ers di un super Joel Embiid ...Super Sunday has morphed into Super Gold Sunday ... the club in the last week about his behavior. […] CHICAGO (AP) — Joel Embiid dominated with 40 points and 10 rebounds and the Philadelphia ...