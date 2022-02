(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il tour de force delprenderà il via da. Altra gara di cartello dopo quella con il Parma per la formazione di Fabio Caserta, attesa domenica dalla trasferta sul campo della prima della classe. Cinque lunghezze separano i sanniti dai giallorossi di Marco Baroni, reduci dal pareggio di Como, determinato dal calcio di rigore fallito nel finale da Massimo Coda. Al “Via del Mare“, insomma, andrà in scena il big match del 22° turno del campionato di serie B. “Ora tutti concentrati sul, noi e l’ambiente giallorosso“, è il monito lanciato dal presidente Saverio. Il numero uno dei salentini ha parlato al portale Solo, proiettandosi al confronto con la Strega. “Questo girone di ritorno è ...

Advertising

anteprima24 : ** Sticchi Damiani: 'Arriva la corazzata ##Benevento, appello ai tifosi del #Lecce' ** - SoloLecceIT : Emergenza difesa, il Benevento, la 'Primavera'. PARLA STICCHI DAMIANI: l'intervista - TUTTOB1 : Lecce, Sticchi Damiani: 'Potevamo chiudere la partita nel primo tempo, complimenti al Como' - psb_original : Lecce, Sticchi Damiani: 'Potevamo chiuderla nel primo tempo, ma complimenti al Como per la grande determinazione'… - il_leccese : Sticchi Damiani: “La prestazione mi è piaciuta. Complimenti al Como. E sui nuovi arrivati…” #lecce #uslecce1908… -

Ultime Notizie dalla rete : Sticchi Damiani

Il presidente a casa dei tifosi Ecco quindi che Saverio, presidente del Lecce, ha deciso di recarsi personalmente nell'abitazione dei coniugi a Carmiano. Sorpresa e omaggi per Luigina ...Quello scatto è finito anche sotto gli occhi del presidente Saverioche, questa mattina, ha voluto riservare alla coppia una sorpresa speciale: si è recato presso la loro abitazione ...Al Quotidiano di Puglia, il patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato il pareggio conquistato ieri sul campo del Como: “Si poteva chiudere la partita nel primo tempo. Dispiace per le ...LECCE – “Si poteva chiudere la partita nel primo tempo. Dispiace per le tante occasioni mancate per dettagli, per sfortuna, per non aver concretizzato il rigore, ma il Lecce mi è piaciuto davvero per ...