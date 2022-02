Sonia Bruganelli ci dà un taglio netto: “presto capirete il perché” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha dato già ampia dimostrazione del suo carattere, ma ora ci mostra un’immagine di lei completamente diversa. Quale? Ormai per la Casa e i protagonisti del Grande Fratello Vip il 14 marzo, data ultima del reality presentato e supervisionato da Alfonso Signorini, si avvicina e cominciano a delinearsi le strategie dei singoli concorrenti per raggiungere l’obiettivo finale: la vittoria. Sonia Bruganelli-AltranotiziaFondamentale diventa quindi il ruolo anche delle opinioniste, che devono seguire, valutare ed esprimere giudizi sui comportamenti di ciascun vip. Accanto ad Adriana Volpe nel ruolo di opinionista c’è lei, Sonia Bruganelli, che anche nelle ultime ore ha fatto sentire forte ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022)è una delle due opinioniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha dato già ampia dimostrazione del suo carattere, ma ora ci mostra un’immagine di lei completamente diversa. Quale? Ormai per la Casa e i protagonisti del Grande Fratello Vip il 14 marzo, data ultima del reality presentato e supervisionato da Alfonso Signorini, si avvicina e cominciano a delinearsi le strategie dei singoli concorrenti per raggiungere l’obiettivo finale: la vittoria.-AltranotiziaFondamentale diventa quindi il ruolo anche delle opinioniste, che devono seguire, valutare ed esprimere giudizi sui comportamenti di ciascun vip. Accanto ad Adriana Volpe nel ruolo di opinionista c’è lei,, che anche nelle ultime ore ha fatto sentire forte ...

Advertising

anna8764758545 : A me Sonia Bruganelli non piace come opinionista però è vero quando ha detto che Manila può fare politica ???????? #Gfvip - PasqualeMarro : #SoniaBruganelli contro Lulù: il putiferio sul web - lolol55213465 : RT @Giusy506: Non Sonia Bruganelli che cancella la prima storia condivisa Ma noi fatine abbiamo gli schreenshot #GFvip #fairylu #lulu #ios… - Adelaide76v : RT @Giusy506: Non Sonia Bruganelli che cancella la prima storia condivisa Ma noi fatine abbiamo gli schreenshot #GFvip #fairylu #lulu #ios… - koala_moonlight : @LaSaMiChe @AdrianaVolpeTV per quello ci penserà sonia bruganelli -