SBK | a Portimao una due giorni di fuoco | con Rea | Bautista e Razgatlioglu - News

Ultime Notizie dalla rete : SBK Portimao

Per il portacolori del team Barni quello disarà un debutto , dopo il primo assaggio avuto ..., lo schieramento 2022: Razgatlioglu avrà il numero 1Ci aspettiamo che daavremo abbastanza informazioni per preparare qualcosa per la prima gara di Aragon, Assen e probabilmente anche Estoril . Questo sarà il primo pneumatico per l'inizio ...La Superbike in pista a Portimao l'8 e 9 febbraio 2022 per due giorni di test. In pista Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista e molti altri. Tutto pronto a Portimao per la due giorni di ...Da Sepang a… Portimao. Se la MotoGP infatti ha appena concluso la due giorni di test malese (e si appresta a scoprire l’Indonesia) la Superbike è pronta a iniziare una più che interessante ...