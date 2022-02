Salernitana-Spezia 2-2 LIVE: occasioni per Verde e Radovanovic (Di lunedì 7 febbraio 2022) Allo Stadio Arechi si gioca uno scontro cruciale per la salvezza. Salernitana e Sampdoria si affrontano alle 20.45 per la 24a giornata di Serie... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Allo Stadio Arechi si gioca uno scontro cruciale per la salvezza.e Sampdoria si affrontano alle 20.45 per la 24a giornata di Serie...

Advertising

Oxydo11 : ????Salernitana - Spezia??Radovanovic to be booked??9.50 - zazoomblog : Pagelle Salernitana Spezia: TOP e FLOP dopo il primo tempo – VOTI - #Pagelle #Salernitana #Spezia: #primo - Valerio864dd : Per poter seguire Salernitana-Spezia è indispensabile il #greenpass. #SerieA #7febbraio #lunedi - imscorpjo : ma come fanno a sbagliare cose così stupide… tra salernitana e spezia non so qual è peggio - Dzsports12345 : RT @fotos_ultras: Salernitana vs Spezia 07/02/22???? -